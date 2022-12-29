Олимпийский чемпион Сергей Устюгов открыл лыжный стадион в Челябинске

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В четверг, 29 декабря, в Челябинске состоялось открытие модернизированного лыжного стадиона у Карпова пруда. На мероприятии присутствовал заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сергей Устюгов, а также губернатор Алексей Текслер и мэр города Наталья Котова.

Возведение центра лыжного спорта началось в мае этого года. И за такой короткий промежуток времени уже завершен первый этап строительства - готова лыжероллерная трасса протяженностью 2,5 км, лыжный стадион 250х80 м и трасса для сноубордистов, на которой размещен бугельный подъемник. Также были установлены вакс-кабины для переодевания спортсменов и подготовки лыжного инвентаря. На территории спортобъекта сделано освещение, так что занятия можно проводить даже в вечернее время.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В день открытия спортивного объекта состоялась «Новогодняя лыжная гонка», в которой приняли участие более 300 спортсменов со всего региона. Сергей Устюгов решил тоже вместе со всеми прокатиться на новой трассе.

— Я рад сегодня проехаться и стартануть на этом лыжном стадионе вместе с вами. Для меня это большая честь. Всех поздравляю с наступающим Новый годом, с открытием! – сказал олимпийский чемпион.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

После завершения всех этапов строительства общая протяженность лыжероллерной трассы составит 3,75 км. Также на территории центра появятся дополнительные вакс-кабины, хозблок, судейский корпус, биатлонное стрельбище, спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс. В будущем здесь будут проводить соревнования не только регионального уровня, но и всероссийского.

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