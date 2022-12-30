В Челябинской области 71 человек за день заболел коронавирусом

За день выписали 158 выздоровевших пациентов Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 71 новый случай коронавируса — на один больше, чем накануне. Среди новых инфицированных четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 30 декабря, от Covid-19 лечатся 915 пациентов. За сутки ни один человек не умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 229 жителей Челябинской области.

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