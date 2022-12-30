Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье30 декабря 2022 5:23

В Челябинской области 71 человек за день заболел коронавирусом

Лечиться от Covid-19 продолжают 915 человек
Елена КОЛЧИНА
За день выписали 158 выздоровевших пациентов

За день выписали 158 выздоровевших пациентов

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 71 новый случай коронавируса — на один больше, чем накануне. Среди новых инфицированных четверо школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 30 декабря, от Covid-19 лечатся 915 пациентов. За сутки ни один человек не умер от коронавируса.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 396 229 жителей Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru