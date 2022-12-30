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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 9:56

Взломали дверь и навострили лыжи: в Миассе воры-рецидивисты вынесли спортинвентарь на 200 тысяч рублей

Два вора-рецидивиста выкрали из павильона в центре Миасса зимний спортинвентарь на 200 тысяч рублей
Ильдар САУДАБАЕВ
При задержании в машине воров полицейские обнаружили похищенные сноуборды. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

При задержании в машине воров полицейские обнаружили похищенные сноуборды. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Из павильона в центре Миасса злоумышленники выкрали спортинвентарь на сумму более 200 тысяч рублей. Чтобы пробраться внутрь, взломали дверь. Их добычей стали зимние комплекты: лыжи и сноуборды, а также шапки и перчатки.

Заявление о краже поступило полицейским. Миасским сотрудникам уголовного розыска пришлось попутешествовать. Преступников поймали в Копейске. Один из них оказался его жителем. Второй — челябинцем. Оба ранее судимы. В автомобиле воров обнаружили часть похищенного.

— В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, — описали перспективы рецидивистов в ГУ МВД по Челябинской области.

Пока преступники с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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