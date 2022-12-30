В Челябинской области возбудили уголовное дело после убийства на ферме

Мужчина погиб в Кизильском районе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На животноводческой ферме в Кизильском районе убили 56-летнего мужчину. Тело обнаружили днем 29 декабря.
Как рассказали в региональном СУ Следственно комитета, преступника сейчас разыскивают. Следователи и полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Возбудили уголовное дело об убийстве.
Ранее в Челябинской области арестовали мужчину, бросившегося с ножом на 14-летнего пасынка. Незадолго до происшествия агрессора приговорили к условному сроку за другое нападение на человека.
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