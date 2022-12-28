Не первый случай: ранивший 14-летнего подростка отчим прежде уже нападал с ножом на человека

После ссоры с пьяным отчимом школьник попал в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в СИЗО отправили мужчину, который ранил своего пасынка 42-летнего жителя Сосновского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

— Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Незадолго до нападения на подростка, в октябре нынешнего года мужчине уже вынесли приговор за такое же преступление — с ножом он бросился на знакомого на почве ревности. Агрессора приговорили к условному сроку.

Суд учел предыдущее преступление, а также то, что на свободе мужчина может мешать расследованию и оказывать давление на пасынка. Поэтому обвиняемого поместили под стражу до 26 февраля

Напомним, пьяный житель деревни Моховички поссорился с 14-летним мальчиком, схватил нож и несколько раз ударил им подростка. Школьника увезли в больницу, а нападавшего задержали.

Доложить о расследовании преступления поручил глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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