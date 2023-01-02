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НовостиЗдоровье2 января 2023 6:05

В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 61 человек

Региональный Минздрав опубликовал обновленную статистику заболеваний
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Под присмотром врачей остаются 912 заболевших

Под присмотром врачей остаются 912 заболевших

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 61 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть один школьник. С начала пандемии число заболевших достигло 396 423. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умер один человек. Больничные палаты покинули 67 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 385 999 человек. Под присмотром врачей остаются 912 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 8 млн человек. За прошедшие сутки — 4 836 тестов.

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