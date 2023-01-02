В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 61 человек

Под присмотром врачей остаются 912 заболевших Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 61 новых случаев коронавируса. Среди зараженных есть один школьник. С начала пандемии число заболевших достигло 396 423. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умер один человек. Больничные палаты покинули 67 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 385 999 человек. Под присмотром врачей остаются 912 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 8 млн человек. За прошедшие сутки — 4 836 тестов.

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