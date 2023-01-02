На границе Челябинской области и Башкирии запретили движение автобусам, фурам и такси

На регион надвигается неблагоприятный циклон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 2 января, на границе Челябинской области и республики Башкортостан запретили движение для большегрузов, автобусов и такси. Ограничения затронули участок трассы М-5 с 1363 по 1549 км. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями с 11:15 до 16:00 часов введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции предупредили, что на регион надвигается неблагоприятный циклон. В связи с этим автомобилистов просят отказаться от дальних поездок. На случай непредвиденных ситуаций на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru