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НовостиОбщество2 января 2023 8:16

На границе Челябинской области и Башкирии запретили движение автобусам, фурам и такси

На Южном Урале ожидается ухудшение погоды
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На регион надвигается неблагоприятный циклон

На регион надвигается неблагоприятный циклон

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 2 января, на границе Челябинской области и республики Башкортостан запретили движение для большегрузов, автобусов и такси. Ограничения затронули участок трассы М-5 с 1363 по 1549 км. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями с 11:15 до 16:00 часов введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции предупредили, что на регион надвигается неблагоприятный циклон. В связи с этим автомобилистов просят отказаться от дальних поездок. На случай непредвиденных ситуаций на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

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