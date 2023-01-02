Осталось только прошлогоднее: в крупных супермаркетах Челябинска опустели полки с хлебом

На полках остались только булочки и батоны. Фото: читатель КП

В Челябинске прошло уже два дня с тех пор, как отгремели салюты, а также прозвучали новогодние поздравления за столом. Казалось бы, жизни уже пора вернуться в прежнее русло, но не тут-то было: в крупных супермаркетах города неожиданно не оказалось свежего хлеба. Полки практически опустели - остались только батоны и булочки.

— Прошлась по нескольким крупным магазинам Челябинска. Хлеба на полках практически нигде нет, — поделилась читательница Дарья.

Скорее всего, свежий хлеб завезут в магазины города в ближайшее время. Однако уже появились другие проблемы: челябинцы стали жаловаться на бардак на мусорных контейнерах. Отходы никто не убирает, а баки тем временем уже забиты до отвала.

Контейнерная площадка в микрорайоне «Вишневая горка». Фото: читатель КП

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