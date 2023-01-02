На трассе М-5 под Челябинском попали в аварию автобус, грузовик и четыре авто

Фото: Анастасия Романенко, Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Вечером в понедельник, 2 января, на трассе М-5 в районе Тимирязевского произошло сразу три ДТП. Пострадали автобус, грузовик и четыре легковушки.

— Сперва легковой автомобиль въехал в ограждение. Потом в него въехала другая машина. Недалеко от них легковушка въехала в автобус, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области. Затем рядышком, на 1836 км автодороги Москва — Челябинск, «Тойта» столкнулась со следовавшим в попутном направлении грузовым автомобилем.

Скрин: yandex.ru/maps

В настоящее время машины, пострадавшие в первых двух ДТП, уже разъехались. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затруднено движение на 8-километровом участке. На месте движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительным данным, среди водителей и пассажиров пострадавших нет.

Ранее МЧС предупредило о снегопадах, метелях и сильном ветре в Челябинской области.

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