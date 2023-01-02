МЧС предупредило о снегопадах, метелях и сильном ветре в Челябинской области

Порывы ветра будут доходить до 18 м/с Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области значительно ухудшится погода во вторник, 3 января. ГУ МЧС по региону уже распространило экстренное предупреждение о снегопадах и метелях.

— По данным Челябинского гидрометцентра, 3 января на территории региона ожидается сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, местами порывы ветра до 18 м/с, — говорится в сообщении.

В МЧС советуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок. Если этого сделать не получается, то рекомендуется быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Напомним, 2 января на границе Челябинской области и Башкирии ввели запрет на движение для фур, автобусов и такси. Ограничения действовали из-за непогоды с 11 до 16 часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru