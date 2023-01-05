Проступок осознал: в Челябинске оштрафовали 22-летнего водителя, прокатившего товарища на тюбинге

Водителя

Катание на тюбинге, привязанном к машине, по дорогам на северо-западе Челябинска закончились штрафом и беседой с сотрудниками ГИБДД. После публикации видео, которое попало в сеть, рискового водителям быстро нашли. На 22-летнего водителя автомобиля ИЖ составили административные протоколы по трем статьям, выписали штраф и провели профилактическую беседу.

— Водитель свой поступок осознал и пообещал впредь нарушения не допускать, — уточнили в ГИБДД города.

22-летнего челябинца оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров, несоблюдение требований об ОСАГО и за управление машиной, незарегистрированной в установленном порядке.

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