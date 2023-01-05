В Челябинской области осталось меньше тысячи больных коронавирусом

За сутки от ковида умер один человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 850 человек, больных COVID-19. Все же с начала пандемии заболевание подтверждено у 396 536 жителей области. Такие данные приводит региональный минздрав.

За прошедшие сутки ковид подтвердился у 25 человек, один из которых – школьник. А из больниц выписали гораздо больше – 44 человека. За минувшие сутки от коронавируса умер один человек.

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