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НовостиОбщество5 января 2023 6:10

В Челябинской области осталось меньше тысячи больных коронавирусом

Региональный минздрав опубликовал свежую статистику заболеваемости
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
За сутки от ковида умер один человек.

За сутки от ковида умер один человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 850 человек, больных COVID-19. Все же с начала пандемии заболевание подтверждено у 396 536 жителей области. Такие данные приводит региональный минздрав.

За прошедшие сутки ковид подтвердился у 25 человек, один из которых – школьник. А из больниц выписали гораздо больше – 44 человека. За минувшие сутки от коронавируса умер один человек.

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