Жителей Челябинской области предупредили о рождественских морозах до -30 градусов

На Южном Урале будет холодно и пасмурно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Челябинскую область надвигается новое похолодание. Особенно крепкими морозы будут по ночам. Температура опустится до -30 градусов.

По прогнозам метеорологов, до -30 похолодает уже в ночь на субботу 7 января. До 10 января по ночам будут стоять морозы в -29, -30 градусов.

При этом в дневное время тоже будет холодно: если 7 января еще прогнозируют -11, то уже 8 января днем будет -27 градусов. Острых ощущений выглянувшим на улицу челябинцам добавит ветер, который усилится до 7 метров в секунду.

При этом на совмещение мороза и солнечной погоды рассчитывать не приходится. Облачно с прояснениями будут лишь 7 января, а со следующего дня небо затянет облаками, местами может даже пройти небольшой снег.

В ГУ МЧС по Челябинской области перед приходом морозов предупредили о дополнительной опасности — пожарах из-за печей и электрических обогревателей. Южноуральцев просят не оставлять отопительные приборы без присмотра и не пользоваться для обогрева самодельным оборудованием.

— Если от розетки исходит легкий треск, надо отключить от нее электроприбор и вызвать электромастера для устранения неисправности, — проинструктировали в ГУ МЧС.

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