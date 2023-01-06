Заметает: автомобилисты застряли на трассе М-5 в Челябинской области из-за сильного снега

В районе Сима все засыпало снегом. Фото: УГИБДД по Челябинской области, Трасса М5 Уфа-Челябинск/vk.com

Автомобилисты утром 6 января столкнулись с проблемами на трассе М-5 в Челябинской области. Затруднен проезд в окрестностях Сима.

— Стоим уже час, движения нет в обе стороны, — сообщил один из водителей в группе «Трасса М5 Уфа-Челябинск» во ВКонтакте.

— Легковые движутся потихоньку, фуры стоят, — уточнила другая застрявшая на дороге путешественница.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, движение затруднено из-за сильного снегопада.

— На участие с 1593 по 1585 километра автодороги Москва-Челябинск идет обильный снег. По возможности откажитесь от поездки, — обратились к южноуральцам в Госавтоинспекции.

Там добавили, что экипажи ДПС сейчас работают в усиленном режиме.

Напомним, в ближайшие дни в Челябинскую область придут морозы до -30 градусов.

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