Автобусам запретили подъезжать к границе Челябинской области и Башкортостана

Движение ограничили из-за испортившейся погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 6 января ограничили движение автобусов, маршруток, грузовиков и легковых такси. Всем этим машинам нельзя проезжать по участку трассы М-5 от между 1796-м километром (там находится развязка на Чебаркуль) и 1549-м километром (там проходит граница с Башкортостаном).

Как пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», запрет ввели из-за погодных условий. Он действует с 10:15. Точное время, когда снимут ограничения, пока не определили. Но открыть дорогу для всех видом транспорта надеются ориентировочно в 21:00.

На М-5 пробки. Фото: Трасса М5 Уфа-Челябинск/vk.com

Ранее в УГИБДД по Челябинской области попросили водителей отказаться от поездок из-за обильного снегопада. Автомобилисты сообщают о многокилометровом заторе в районе Сима, где большегрузные автомобили не могут подняться в гору по заснеженной дороге.

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