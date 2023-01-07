Станет точкой притяжения артистов: в Магнитогорске пройдет всероссийский фестиваль театров малых городов

Старт театрального фестиваля намечен на последние дни весны Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Челябинской области пройдет Фестиваль Театров Малых городов России. Слет театралов состоится на стыке весны и лета в Магнитогорске. О проведении мероприятия с художественным руководителем Театра наций Евгением Мироновым договорилась Ирина Текслер. Об этом она пишет на своей странице в соцсети:

– Мы посетили любимый Магнитогорский драматический театр, дерзкий и провокационный спектакль «Тартюф» по мотивам Мольера. Впервые я журналистам рассказала, что договорилась лично с Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра Наций о проведении в 2023 году в Магнитогорске Фестиваля Театров Малых Городов России! В конце мая-начале июня будем встречать у нас замечательные театры нашей страны!

Уникальность фестиваля, как пишут на его официальной странице, заключается в свободе действий конкурсантов. Им можно оставаться на фестивале в течение всего времени, смотреть работы друг друга, а также принимать участие во всех проектах и обсуждениях. Профессионально-образовательная программа включает встречи с деятелями российской культуры. Не обходится без мастер-классов и тренингов.

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