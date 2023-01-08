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НовостиПроисшествия8 января 2023 5:23

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за прорвавшей канализации в Челябинской области

Жители Бакала жалуются на вонь по всему городу
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фекалии растеклись буквально по всему городу

Фекалии растеклись буквально по всему городу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с канализацией в Челябинской области. Жертвами стали жители города Бакал — они пожаловались на вонь по всему городу. Дело в том, что в многоквартирных домах трубы находятся буквально в катострофическом состоянии и топят подвалы фекалиями.

Вся эта неприятная масса также вытекает на улицу. Жители переживают, что это может грозить развитием каких-нибудь болезней. Отмечается, что бакальцы неоднократно пытались решить вопрос, обращаясь в различные ведомства, но получали лишь отписки.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах, — рассказали в СК России.

Обновлено.

Глава Саткинского района Александр Глазков заявил, что администрация держит аварию на особом контроле. По его словам, канализациями занимается компания «Водоотведение», но сейчас она находится в ожидании банкротства и недобросовестно выполняет свои обязанности.

Районная администрация уже судилась в этой организацией, иски были поданы вместе с министерством экологии. Тогда суд взыскал с «Водоотведения» компенсацию за причиненный ущерб.

— На сегодняшний день большая часть заторов ликвидирована, а это около 50 адресов, — рассказал Глазков. — Со стороны районных властей для экстренного устранения аварийной ситуации в Бакале в ближайшее время будет оказана вся необходимая помощь и приняты экстренные меры.

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