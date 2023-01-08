Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за прорвавшей канализации в Челябинской области

Фекалии растеклись буквально по всему городу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с канализацией в Челябинской области. Жертвами стали жители города Бакал — они пожаловались на вонь по всему городу. Дело в том, что в многоквартирных домах трубы находятся буквально в катострофическом состоянии и топят подвалы фекалиями.

Вся эта неприятная масса также вытекает на улицу. Жители переживают, что это может грозить развитием каких-нибудь болезней. Отмечается, что бакальцы неоднократно пытались решить вопрос, обращаясь в различные ведомства, но получали лишь отписки.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах, — рассказали в СК России.

Обновлено.

Глава Саткинского района Александр Глазков заявил, что администрация держит аварию на особом контроле. По его словам, канализациями занимается компания «Водоотведение», но сейчас она находится в ожидании банкротства и недобросовестно выполняет свои обязанности.

Районная администрация уже судилась в этой организацией, иски были поданы вместе с министерством экологии. Тогда суд взыскал с «Водоотведения» компенсацию за причиненный ущерб.

— На сегодняшний день большая часть заторов ликвидирована, а это около 50 адресов, — рассказал Глазков. — Со стороны районных властей для экстренного устранения аварийной ситуации в Бакале в ближайшее время будет оказана вся необходимая помощь и приняты экстренные меры.

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