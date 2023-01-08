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НовостиОбщество8 января 2023 6:37

Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок из-за аномальных морозов в Челябинской области

В некоторых районах температура опустится до -40
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Аномальная температура будет держаться около трех дней

Аномальная температура будет держаться около трех дней

Фото: Олег УКЛАДОВ

Автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок из-за аномальных морозов в Челябинской области. С таким предупреждением выступил Миндортранс. По данным гидрометцентра, сильные холода еще будут держаться около трех дней. На это время на трассах будут дежурить патрульные машины, которые придут на помощь в случае возникновения ЧП.

Напомним, аномальные морозы пришли в Челябинскую область сегодня, 8 января. Синоптики прогнозируют, что в низинах и горной местности температура может опуститься до -40 градусов. Холода пришли и в Челябинск. Завтра днем, 9 января, в городе обещают -28 градусов.

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