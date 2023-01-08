Восемь человек госпитализировали с гепатитом А после обеда в челябинском кафе

Челябинцы подхватили вирус после обеда в кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске восемь человек госпитализировали с гепатитом А. Об этом нам сообщили в региональном минздраве. Как стало известно КП-Челябинск, все пострадавшие обедали в одном кафе.

— 8 человек госпитализированы в ГКБ №8 в состоянии средней тяжести, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Известно, что челябинцы пообедали в кафе на улице Энтузиастов еще до Нового года. Через некоторое время у них появились симптомы, и как раз в праздники их госпитализировали. К делу уже подключился Роспотребнадзор.

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