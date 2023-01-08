В Челябинске водитель маршрутки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Маршрутчик сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото: «Интерсвязь»

В Челябинске 32-летний водитель маршрутки № 3 сбил пешехода и уехал с места ДТП. Авария случилась 7 января на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля в Парковом.

Судя по записям с камеры видеонаблюдения, маршрутчик проезжал на красный сигнал светофора, когда по пешеходному переходу шли люди. Один из мужчин попал прямо под колеса микроавтобуса.

— Возбуждено уголовное дело по ст. 12.24 КОАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП», — рассказали в ГИБДД Челябинска.

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