В Челябинской области спасли годовалого ребенка, запершего себя в машине в 30-градусный мороз

Ребенок мог замерзнуть в заглохшей машине Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Троицке Челябинской области молодые родители позвонили в диспетчерскую экстренных служб с необычной просьбой. Они хотели позаимствовать молоток для спасения ребенка. Годовалый кроха оказался заперт в салоне легковой машины в сильный мороз.

Родители усадили сына в детское кресло на переднем сиденье. Пока отец обходил машину, чтобы занять место водителя, шустрый малыш дотянулся до ключей и заблокировал в автомобиле центральный замок.

Запасный ключей у семьи не оказалось, все инструменты остались внутри машины. Двигатель Scoda Octavia через несколько минут должен был автоматически выключиться, а на улице температура воздуха опустилась до -30 градусов.

— Родители без промедлений позвонили спасателям, описали ситуацию и попросили помочь или хотя бы молоток, чтоб разбить стекло, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Спасатели срочно приехали на место происшествия и вскрыли машину. Ребенок успел испугаться и расплакаться, но не замерз и не пострадал.

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