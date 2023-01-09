«Автобус не завелся»: из-за аномальных морозов отменили 16 рейсов по Челябинской области, в соседние регионы и Казахстан

Пассажиров стараются отправлять следующими рейсами или возвращают деньги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аномальные морозы в Челябинской области привели к отмене автобусных рейсов. Это коснулось нескольких междугородних направлений. Как по области, так и в соседние регионы и страны.

— По погодным условиям отменены 16 рейсов. По области это автобусы в Нязепетровск, Златоуст, Увильды, Карабаш и село Каракульское. Также отмена коснулась рейсов в соседние регионы — до Уфы, Кургана и Куртамыша. И в Казахстан — в Кустанай и Рудный, — сообщил КП-Челябинск руководитель ООО «Организация пассажирских перевозок» Сергей Валеев.

В справочную службу организации поступает много обращений, добавляет руководитель. И для оперативности советует уточнять информацию на сайте av74.ru.

— Решение об отмене принимается по сигналу от перевозчиков. Они сообщают, что автобус не завелся. Теплые гаражи есть не у всех, — объясняет Сергей Валеев.

Пассажиров стараются отправлять следующими рейсами другого перевозчика. Или транзитными автобусами. Можно оформить возврат денег. В кассе, где покупался билет, или на сайте. С этим проблем нет, говорит Сергей Валеев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru