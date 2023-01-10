СК и прокуратура начали проверку после того, как челябинцы застряли на колесе обозрения

Катание на колесе оказалось неожиданно долгим
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку после аварийной остановки колеса обозрения.
— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.
В прокуратуре планируют проверить безопасность колеса обозрения.
— Будет дана оценка исполнению законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов, полноте и своевременности технического обслуживания оборудования, — уточнили в надзорном ведомстве
Посетители аттракциона рассказали, что 40 минут не могли покинуть свои кабинки. Одна из застрявших на колесе женщин сняла видео в кабинке, остановившейся на высоте 73 метров.
Причиной сбоя стало отключение электричества. К колесу обозрения выезжали спасатели. Всех катавшихся на аттракционе освободили только после того, как подача энергии возобновилась.
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