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НовостиОбщество10 января 2023 3:35

СК и прокуратура начали проверку после того, как челябинцы застряли на колесе обозрения

Семье пришлось ждать спасения на высоте 73 метра
Елена КОЛЧИНА
Катание на колесе оказалось неожиданно долгим

Катание на колесе оказалось неожиданно долгим

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку после аварийной остановки колеса обозрения.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

В прокуратуре планируют проверить безопасность колеса обозрения.

— Будет дана оценка исполнению законодательства в части соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракционов, полноте и своевременности технического обслуживания оборудования, — уточнили в надзорном ведомстве

Посетители аттракциона рассказали, что 40 минут не могли покинуть свои кабинки. Одна из застрявших на колесе женщин сняла видео в кабинке, остановившейся на высоте 73 метров.

Причиной сбоя стало отключение электричества. К колесу обозрения выезжали спасатели. Всех катавшихся на аттракционе освободили только после того, как подача энергии возобновилась.

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