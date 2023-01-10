Челябинцев из-за погоды не пускают на катки

Катки не работают второй день подряд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинске второй день подряд внепланово закрывают катки из-за сильного мороза. 10 января не работают площадки для катания в парке имени Гагарина, горсаду имени Пушкина и парке имени Терешковой.

Утром в городе было -27, через несколько часов потеплело до -25 градусов. По прогнозу метеорологов, выше -20 температура воздуха в течение дня не поднимемся.

Из-за сильного холода в Челябинске также отменили занятия в школах.

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