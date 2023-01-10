Бензин в Челябинской области оказался одним из самых дешевых в России

Бензин на Южном Урале стоит меньше, чем в среднем по России Фото: Олег УКЛАДОВ

Цены на бензин в Челябинской области оказались одними из самых низких в стране. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате, сравнив расценки на горючее в российских регионах в последние дни 2022 года.

За литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области в среднем просят 43 рубля 50 копеек. Меньшую плату требуют только в Ямало-Ненецком автономном округе – 43 рубля 27 копеек за литр. При этом средняя цена литра АИ-92 в целом по стране составила 47 рублей 21 копейку.

Дороже всего горючее на Сахалине: там автомобилистам приходится платить по 55 рублей за литр АИ-92.

По дешевизне бензина марки АИ-95 Челябинская область на четвертом месте. За литр автомобилистам приходится отдавать в среднем по 47 рублей 71 копейке. Для сравнения, дешевле всего АИ-95 в Алтайском крае — 46 рублей 88 копеек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru