«Болею за "Трактор", а Челябинск для меня родной город»: легендарный путешественник Федор Конюхов побывал на матче «Трактора»

Федора Конюхова в перерыве пригласили в телевизионную студию ХК «Трактор». Фото ХК «Трактор»

На домашнем матче «Трактора» с ЦСКА болельщики на трибунах приветствовали Федора Конюхова. Легендарный путешественник, который совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и побывал на вершинах всех частей света, приехал в Челябинск вместе с семьей – супругой и сыном, отдохнуть и покататься на лыжах в «Солнечной долине».

Федора Конюхова в перерыве пригласили в телевизионную студию, где шла трансляция матча. Путешественник рассказал, что с конца 80-х болеет за «Трактор».

В 1989 году Конюхов вместе с русскими и американцами ехал на велосипедах из Находки в Санкт-Петербург. Путешествие заняло пять месяцев. Остановились в Челябинске и попали на матч «Трактора».

— С тех пор я и болею за «Трактор», а Челябинск для меня родной город, — рассказал Федор Конюхов.

Кстати, лодка Конюхова, на которой он на веслах пересек Атлантику за 46 дней, храниться на озере Тургояк на территории клуба-отеля «Золотой Пляж». В 2003 году руководитель «Золотого пляжа» и ГЛЦ «Солнечная долина» Олег Сиротин вместе с Федором Конюховым на макси-катамаране «Алые паруса» пересекли Атлантический океан с запада на восток за 17 суток, установив новый мировой рекорд скоростного пересечения Атлантики. Отметим, что в 2014 году Конюхов стал Почетным гражданином Миасса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.