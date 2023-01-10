Тезка основателя челябинской сети «К&Б»? Сергей Студенников получил «золотой паспорт» Черногории

На карте Россия, не Черногория. Фото: пресс-служба «Красное&Белое»

Сергей Студенников стал обладателем «золотого» паспорта Черногории. Так гражданство получают люди, которые пожертвовали стране 200 тысяч евро (около 15 млн рублей) и дополнительно вложили в недвижимость на ее севере от 250 тысяч евро (около 18,8 млн рублей) или на юге от 450 тысяч евро (около 33,8 млн рублей).

Документы о выдаче паспортов власти Черногории публикуют в открытом доступе. Отчества и другие паспортные данные в списке, увы, не указаны, поэтому на 100% утверждать, что этот невероятно богатый Сергей Студенников – наш земляк, нельзя.

Рядом с «тезкой» челябинского миллиардера и основателя сети «Красное&Белое» расположились Елена Соболева (также зовут жену миллиардера), Елизавета Соболева и Мария Студенникова.

На этом интересные совпадения не заканчиваются. Все соседствующие Студенниковы и Соболевы получили гражданство 21 сентября 2022 года. В день начала частичной мобилизации в Российской Федерации.

В опубликованном Черногорией списке получателей «золотых» паспортов за 2022 год указано более 400 человек. У 140 из них Россия указана в качестве страны происхождения. У некоторых новых граждан в этом пункте стоят прочерки.

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