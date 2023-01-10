В Челябинской области экс-начальника отдела полиции отправили в колонию за махинации с премиями

Обоих обвиняемых признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями экс-главу ОМВД России по Каслинскому району Романа Войщева и заместителя начальника структурного подразделения отдела полиции Андрея Коренькова. Первый будет отбывать наказание в колонии-поселении 1,5 года, а второй – один год. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, собранные следствием доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Установлено, что осужденные выплачивали своим подчиненным премии, но часть средств потом забирали обратно. За период 2019-2020 годов они присвоили себе более 150 тысяч рублей, которые потратили на личные нужды. Преступление выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД и ФСБ.

— Руководители, которые давали незаконные распоряжения подчиненным о передаче им части денежных премий, отстранены от исполнения должностных обязанностей и впоследствии уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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