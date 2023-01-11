В Металлургическом районе Челябинска будет построен новый ТРК

Документ о слушаниях опубликован на сайте мэрии
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Металлургическом районе Челябинска планируют построить новый ТРК на 9 тысяч квадратных метров. Проект одобрили на публичных слушаниях в Доме архитектора.
— Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект в части земельных участков в границах: ул. Хлебозаводская, ул. Морская, ОАО «Мечел», СНТ «Строитель» в Металлургическом районе города Челябинска, — указано на итогах слушаний.
Как указано в протоколе публичных слушаний, строительством займется ООО «ЭнергоТехКомплект». Его руководитель — индивидуальный предприниматель Павел Шилейкин — выступил инициатором проекта.
Ранее стало известно, что в Челябинске утвердили планы по строительству новой трамвайной линии. Рельсы хотят проложить от железнодорожного вокзала по улице Дзержинского до улицы Гагарина и объединить Советский и Ленинский районы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru