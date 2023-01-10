В Челябинске утвердили план строительства трамвайной линии от вокзала в Ленинский район

Чтобы найти место для трамваев, расширят улицу Дзержинского
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске утвердили планы по строительству новой трамвайной линии. Рельсы хотят проложить от железнодорожного вокзала по улице Дзержинского до улицы Гагарина. Линия соединит Советский и Ленинский районы города.
— Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования, — говорится в постановлении, подписанном мэром Челябинска Натальей Котовой.
Ранее проект трамвайной ветки прошел публичные слушания. Трамваи собираются пустить по мосту рядом с вокзалом. Мост для этого потребуется расширить. Вдобавок нужно будет построить дополнительную эстакаду, по которой вагоны станут взбираться на путепровод. На реконструкцию моста, по предварительным подсчетам, уйдет два-три года. Расширить собираются и улицу Дзержинского — в каждую сторону на два метра.
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