Все на уроки: отмена занятий в Челябинске 11 января

Это первый учебный день для детей после каникул
Фото: Валентин МИХАЙЛОВ
Сегодня, 11 января, челябинские дети снова пойдут на уроки. Власти решили не отменять занятия для школьников и теперь в школы пойдут ученики всех классов и смен.
— Сегодня, 11 января, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Вероятно, такое решение связано с более мягкой погодой. Сейчас температура воздуха в Челябинске не опускается ниже −18 градусов.
Ранее на трассе М-5 в Челябинской области накануне застрял рейсовый автобус. Водитель перевозил десять человек по маршруту «Аша — Кропачева». Добраться в пункт назначения не удалось, так как сломалась тормозная система.
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