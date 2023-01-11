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НовостиОбщество11 января 2023 2:25

Все на уроки: отмена занятий в Челябинске 11 января

После двух дней отмены школьники вновь пойдут на занятия
Андрей МОСКВИЧЕВ
Это первый учебный день для детей после каникул

Это первый учебный день для детей после каникул

Фото: Валентин МИХАЙЛОВ

Сегодня, 11 января, челябинские дети снова пойдут на уроки. Власти решили не отменять занятия для школьников и теперь в школы пойдут ученики всех классов и смен.

— Сегодня, 11 января, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Вероятно, такое решение связано с более мягкой погодой. Сейчас температура воздуха в Челябинске не опускается ниже −18 градусов.

Ранее на трассе М-5 в Челябинской области накануне застрял рейсовый автобус. Водитель перевозил десять человек по маршруту «Аша — Кропачева». Добраться в пункт назначения не удалось, так как сломалась тормозная система.

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