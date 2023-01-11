Все на уроки: отмена занятий в Челябинске 11 января

Это первый учебный день для детей после каникул Фото: Валентин МИХАЙЛОВ

Сегодня, 11 января, челябинские дети снова пойдут на уроки. Власти решили не отменять занятия для школьников и теперь в школы пойдут ученики всех классов и смен.

— Сегодня, 11 января, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Вероятно, такое решение связано с более мягкой погодой. Сейчас температура воздуха в Челябинске не опускается ниже −18 градусов.

Ранее на трассе М-5 в Челябинской области накануне застрял рейсовый автобус. Водитель перевозил десять человек по маршруту «Аша — Кропачева». Добраться в пункт назначения не удалось, так как сломалась тормозная система.

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