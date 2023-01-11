В Челябинской области сотрудница интерната два года избивала воспитанницу

Воспитательница сейчас остается под домашним арестом Фото: Антон ФОКИН

В Сатке воспитательницу дома-интерната обвинили в истязании ребенка.

По версии следствия, в 2020-2022 годах женщина регулярно била воспитанницу.

В Следственном комитете в отношении сотрудницы интерната возбудили уголовное дело о причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

— Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков. — Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Ранее в Челябинске многодетную мать начали судить за жестокое обращение с детьми.

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