Два человека погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области

Частный дом после полуночи загорелся в Аше Фото: Мария ЛЕНЦ

В Аше двое мужчин погибли во время пожара ночью 11 января.

На улице Аксаковской загорелся частный дом, пламя заметили в 0:49. На тушение пожара отправили 23 человека, 7 единиц техники. Прекратить распространение огня удалось менее, чем за полчаса. Но после этого на пожарище обнаружили тела двух человек.

— При проливке и разборке пожара обнаружены двое погибших мужчин, личности устанавливаются, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении.

Ранее в Челябинске из горящей квартиры вытащили мужчину и годовалого ребенка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.