В Челябинской области учителям обещают выплатить по миллиону рублей при одном условии

Программу «Земский учитель» открыли в Челябинской области в 2020 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области в 2023 году 77 учителям собираются выплатить по 1 млн рублей за переезд в сельскую местность. Начался прием заявок от педагогов на участие в программе «Земский учитель».

По условиям программы, педагог обязан приехать на работу в сельскую местность минимум на пять лет и вести уроки не менее 18 часов в неделю.

Получить единовременную выплату при переезде могут не только закончившие университеты учителя, но и педагоги со средним профессиональным образованием. Главное, чтобы квалификация потенциального сотрудника соответствовала открытой в школе вакансии. Например, в прошлом году больше всего заявок на конкурс получили от учителей русского языка, английского языка и математики.

В 2023 году документы от желающих поучаствовать в программе «Земский учитель» станут принимать до 15 апреля.

— В 2022 году в Челябинской области в результате конкурсного отбора к работе приступили 43 земских учителя, — рассказали в региональном министерстве образования. — Примечательно, что трудоустройством в регионе интересовались не только жители Челябинской, но и Ленинградской, Саратовской областей, Башкортостана и Казахстана.

Напомним, с января 2023 года в Челябинске изменили размер региональных социальных пособий.

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