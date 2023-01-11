В Челябинской области социальные выплаты повысили на 6%

Изменились суммы всех региональных пособий Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Челябинской области с января 2023 года повысили размеры региональных социальных выплат. Пособия проиндексировали на 6%

Как уточнили в областном министерстве социальных отношений, повышение коснулось всех детских пособий. Например, базовое пособие на ребенка теперь составляет 352 рубля, а выплата для одиноких матерей равняется 704 рублям.

При рождении ребенка южноуральцам теперь выдают по 6 360 рублей, а пособие по оплате ЖКХ для многодетных семей достигло 1 492 рублей.

Повышение коснулось также выплат для опекунов и приемных родителей.

Кроме того, на 6% проиндексировали областные ветеранские пособия. В частности, ветераны труда теперь будут получать каждый месяц по 1395 рублей, если они не пользуются услугами местной телефонной связи, и по 1598 рублей, если пользуются.

Труженикам тыла каждый месяц станут платить по 1890 рублей.

Увеличилось и ежемесячное пособие для сельских специалистов. Теперь оно составляет 1 668 рублей.

Напомним, с 1 января в Челябинской области повысили также размер регионально материнское капитала.

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