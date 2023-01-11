В Следственном комитете начали проверку после гибели двух мужчин при пожаре в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Следователи проводят проверку после пожара в Аше: на пепелище обнаружили тела двоих мужчин.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, причиной пожара (по предварительной версии) стала неосторожность при курении.

Напомним, частный жилой дом загорелся в Аше ночью 11 января. Огонь быстро потушили, но при приливке и разборе завалов нашли сначала одного погибшего, а через 10 минут второго.

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