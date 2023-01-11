Подарок от погоды к старому Новому году: в Челябинской области наконец-то потеплеет

Гулять на улице станет не так холодно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области экстремальный холод сменится потеплением. Температура воздуха поднимется сначала до -7, а потом и до -5 градусов.

По прогнозу метеорологов, ночь на 12 января еще будет морозной: в горах и низинах температура опустится до -28, на остальной территории региона будет -16, -27. Днем в четверг обещают -9, -14.

Заметно теплее будет 13 декабря. Ночью прогнозируют -13, -18 градусов. А днем на старый Новый год температура поднимется до -12, -7.

В субботу 14 января погода еще сильнее смягчится. Ночью не будет холоднее -16, а днем воздух прогреется до -10, -5.

Осадков в ближайшие три дня метеорологи не ожидают. Но ветер останется крепким: 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до леденящих 15 метров в секунду.

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