В Челябинской области запретили сомневаться в умных домофонах

В антимонопольной службе вступились за крупные компании, устанавливающие домофоны с видеонаблюдением Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Челябинской области запретили размещать на квитанциях заявления с критикой умных домофонов. Отговорить клиентов от перехода к компаниям-конкурентам попыталась одна из фирм, обслуживающих обычные домофоны в Магнитогорске. На своих квитанциях она разместила воззвание от лица общественной правозащитной организации.

— Берегитесь, это мошенники! Домофон не должен быть умным Домофон с камерой – контроль за частной жизнью! Лично мне вся эта затея с умными домофонами не нравится, — цитируют объявление в управлении антимонопольной службы по Челябинской области.

На листовки с призывами пожаловались представитель ЗАО «Интерсвязь». Разославшая сообщения фирма не смогла документами подтвердить, что против умных домофонов агитировала не она сама, а общественные активисты. В итоге компанию попросили не распространять больше дискредитирующие сообщения.

— Действия хозяйствующего субъекта могли причинить убытки и нанести ущерб деловой репутации конкурентам. В частности, речь идет о ЗАО «Интерсвязь», АО «Эр-Телеком Холдинг» и ПАО «Ростелеком», — пояснили в УФАС.

Домофонная компания выполнила требования антимонопольной службы, поэтому дело в отношении нее возбуждать не стали.

Ранее в челябинском УФАС заподозрили в сговоре крупных поставщиков лекарств.

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