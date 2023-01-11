В школах Снежинска запретили массовые мероприятия из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Снежинске Челябинской области запретили проведение массовых мероприятий внутри школ. К таким мерам прибегли, чтобы не допустить распространения гриппа и ОРВИ. Об этом в среду, 11 января, сообщил мэр города Андрей Пульников на своей странице в соцсетях.
— С целью недопущения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории решили ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных учреждений, — отметил Пульников.
Также глава Снежинска поручил ввести противоэпидемический режим в школах. В помещениях начнут проводить проветривание и дезинфекцию.
Андрей Пульников отметил, что за прошедшую неделю в Снежинске выявлено 117 случаев ОВРИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость упала на 76%. По его словам, на статистику повлияла разобщенность населения в праздничные дни.
Напомним, в Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает оцениваться как эпидемическая. По данным Роспотребнадзора, показатель эпидпорога среди взрослого населения превышен на 45,6%.
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