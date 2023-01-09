Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Челябинской области превышен на 45%

В новогодние праздники желающих посещать больницы оказалось не так много
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает оцениваться как эпидемическая. Показатель эпидпорога среди взрослого населения превышен на 45,6%. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил региональный Роспотребнадзор.
Однако в ведомстве уточняют, что эпидситуация в регионе начала улучшаться. По сравнению с позапрошлой неделей заболеваемость снизилась на 60,3%, во всех возрастных группах: среди взрослых - на 59%, школьников 7-14 лет – 68,4%, дети 3-6 лет – 62,5% и малышей до 3 лет – 46%.
— Стоит отметить, что снижение уровня заболеваемости произошло в связи с разобщением организованных коллективов в новогодние праздники и снижением обращаемости населения за медицинской помощью в праздничные дни, — отметили в региональном Роспотребнадзоре.
Напомним, дети младше шести лет оказались особенно уязвимы для гриппа в этом сезоне. Диагностику и лечение заболевания также осложняют микс-инфекции.
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