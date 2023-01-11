В Челябинске стартовал прием заявок на благоустройство дворов в 2024 году

Предложения по благоустройству дворов рассматриваются в районных администрациях Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Челябинска могут сами выбрать, какие дворы следует благоустроить в первую очередь. Заявки и предложения будут приниматься до 15 марта. Об этом сообщили в городской администрации.

Благоустройство дворов проводится в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске». После составления списка работы начнут проводиться уже в следующем году.

Отправить заявку с предложением по благоустройству можно в районные администрации. Публикуем их адреса:

— Калининский район – ул. Кирова, 10;

— Курчатовский район – Комсомольский проспект, 41;

— Ленинский район – ул. Гагарина, 22;

— Металлургический район – ул. Богдана Хмельницкого, 6;

— Советский район - ул. Орджоникидзе, 27А;

— Тракторозаводский район – ул. Горького, 10;

— Центральный район – ул. Коммуны, 89.

Ранее в Челябинской области стартовал конкурс «Лучший зимний двор России». Он направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

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