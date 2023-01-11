В Челябинской области при пожаре в жилой многоэтажке погибла женщина

Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

В жилой многоэтажке на улице Орловской в Миассе накануне вечером произошел пожар. Огнем охватило одну из квартир – хозяйка жилья выбраться не смогла. Об этом сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

На месте ЧП работали пять единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания 16 человек, четверых из них вывели на улицу в специальных спасательных комплектах. В квартире, где произошел пожар, было сильное задымление. Тело хозяйки обнаружили в ходе тушения огня.

— В результате пожара уничтожена отделка пола и стен, а также мебель и вещи. Кроме того, была повреждена лестничная площадка первого этажа, — сообщили в Миасском в пожарно-спасательном гарнизоне.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправная электропроводка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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