Ирина Текслер встретилась с челябинским баскетбольным клубом

Фото: Яна Лантратова / Telegram

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер вместе с депутатом Госдумы от региона Яна Лантратова встретилась с баскетбольным клубом «Челбаскет». О встрече в своем telegram-канале написала депутат.

— Посетили с Ириной Текслер спортивное мероприятие «Вечерний Челбаскет». На вечер были приглашены все члены системы баскетбольного клуба, — пишет Лантратова.

Кроме Текслер и Лантратовой, на встрече были команды детской юношеской баскетбольной лиги, а также студенческая сборная области. Депутат также поблагодарила Ирину Текслер за открытие Челябинской области со спортивной стороны.

Ранее стало известно, что в очередном туре чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в Ярославле переиграл «Локомотив». Черно-белым хватило одной шайбы для победы.

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