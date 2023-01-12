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НовостиЗдоровье12 января 2023 5:23

В первый день после школьных каникул в Челябинской области выросла заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области 38 человек за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Каникулы закончились, а эпидемия - нет

Каникулы закончились, а эпидемия - нет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса, в том числе заболел один школьник. Накануне новых инфицированных было на восемь меньше.

В новогодние каникулы заболеваемость в регионе снижалась, но с их окончанием начала снова расти. Вчерашний день был первым учебным в 2023 году для школьников — после возобновления уроков число заражений может дополнительно вырасти.

По данным регионального министерства здравоохранения к 12 января, коронавирусом продолжает болеть 541 южноуралец. Один пациент за сутки умер от Covid-19.

А за все время с начала пандемии в Челябинской области насчитали уже 396 720 официально подтвержденных случаев коронавируса.

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