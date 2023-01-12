«Прогноз не радужный»: в челябинском зоопарке заболел кенгуру

Диагноз поставили с помощью компьютерной томографии. Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке заболел один из самых необычных питомцев — кенгуру Джек.

Зоологи заметили отек под глазом у экзотического животного. Кенгуру как можно скорее отправили на компьютерную томографию.

— К сожалению, наши опасения подтвердились: выявлена патология челюсти, к которой предрасположен этот вид животного, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Прогноз не радужный, но наши сотрудники приложат все усилия, чтобы облегчить состояние питомца и продлить его срок жизни.

Джек – кенгуру Беннетта. В природе эти животные обитают исключительно в Австралии. Но питомец зоопарка адаптировался к челябинскому климату и не побоялся гулять по вольеру даже в -10 градусов.

Джеку 9 лет, в Челябинске он с 2014 года. За прошедшее время кенгуру стал отцом шести детенышей. В 2021 году кенгурята родились сразу у обеих самок в зоопарке.

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