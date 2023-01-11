Челябинские селекционеры презентовали сорт абрикоса, устойчивого к холодам

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Прекрасная новость в тему свирепых морозов, пытавших южноуральцев в последние дни, пишет телеграм-канал «Челябушка».

Учёные местного НИИ садоводства лицензировали сорт абрикоса, устойчивого к холодам до минус 40 градусов по Цельсию (как раз такие у нас и наблюдались). Трудились над выведением «Призёра» около трёх десятков лет. Наконец, он прописан в госреестре селекционных достижений и рекомендован к выращиванию при похожих на челябинские климатических параметрах. Массово саженцы будут разводить предстоящей весной.

— Тут ещё и вопрос конкуренции — говорят, новейшие южноуральские абрикосы легко дают по 30 кило с дерева и могут составить конкуренцию, например, среднеазиатским, а это уже самое настоящее импортозамещение, — отмечают авторы паблика.