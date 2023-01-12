Шопинг с комфортом: в магнитогорских ТРК выросла скорость интернета

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МТС завершила один из этапов программы развития сети в Челябинской области. На этот раз улучшения произошли в торгово-развлекательных комплексах Магнитогорска, где оператор усилил «внутренние» сети и увеличил скорость мобильного интернета в полтора раза. Быстрый LTE-интернет отметят как работники торговых залов и административно-бытовых помещений, так и посетители ТЦ. Независимо от своего расположения внутри ТРК с массивными конструкциями и перекрытиями, они смогут делиться с подписчиками новыми образами из примерочных, вести прямые эфиры в социальных сетях и делать онлайн-обзоры коллекций одежды, показывать покупки близким по видеосвязи.

«В прошлом году мы расширили сеть в Магнитогорске и увеличили скорость мобильного интернета во всех районах города, в том числе и в популярных торговых центрах. Уверен, уже во время январских распродаж посетители комплексов отметят высокие скорости. В этом году мы продолжаем взятый курс на улучшение связи в Магнитогорске и других городах Южного Урала, и уже работаем над развитием нашей инфраструктуры в тех местах, где это наиболее необходимо, определить это нам помогает Big Data МТС», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В компании отметили, что в прошлом году МТС провела работы сразу в нескольких городах Южного Урала, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла в Магнитогорске, Челябинске, Копейске, а также в других населенных пунктах и популярных у жителей и гостей региона локациях.