В Челябинской области без жилья остаются 1,7 тысячи обманутых дольщиков

Проблемными в регионе считаются 24 строящихся дома
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинской области своих квартир продолжают дожидаться боле 1,7 тыс. обманутых участников долевого строительства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
— Проблемными признаны 24 дома, которые включены в утвержденную губернатором дорожную карту по восстановлению прав дольщиков, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
За 2022 год удалось восстановить права 1430 дольщиков, вложивших деньги в возведение 13 домов. Южноуральцам передали долгожданные квартиры в 10 зданиях, а вместо жилья в оставшихся трех домах выдали денежные компенсации.
Сейчас в регионе планируют достроить еще 17 проблемных домов на средства областного фонда защиты прав дольщиков. Три долгостроя ввели в эксплуатацию в конце прошлого года.
Ранее в наблюдательном фонде развития территорий заявили, что в 2023 году достроят два проблемных дома в Челябинске и еще один в Копейске.
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