В Челябинской области стали производить больше одежды, но меньше молока и колбасы

Производство одежды выросло на 94% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область стала первой среди уральских регионов по темпам роста промышленности. Индекс промышленного производства на Южном Урале увеличился на 4,3%, в то время как в целом по Уральскому федеральному округу он уменьшился на 1,9%, а в среднем по России снизился на 1,8%. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области на основании последних доступных к этому моменту данных — за ноябрь 2022 года.

В КСП отмечают, что южноуральские предприятия сильнее всего нарастили обороты в выпуске одежды и текстильных изделий, производстве транспортных средств и оборудования, а также изготовлении электронных и оптических приборов.

Кроме Челябинской области в «плюс» вышла только Свердловская. Фото: КСП Челябинской области

Например, одежды в ноябре 2022 годы сшили на 94% больше, чем в ноябре 2021 года.

В январе-ноябре 2022 года произвели больше мяса птицы, круп, полимерных лакокрасочных материалов, насосов и обуви, чем в том же периоде прошлого года. При этом сократилось производство в регионе молока, колбас, хлеба, картонных коробок, готового проката и нелегированной стали.

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