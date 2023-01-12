«Соцгород» продолжает заниматься благотворительностью и помогать людям

Фото: Соцгород

В этом здании на протяжении многих лет находится общественная приемная движения «Соцгород» и экс-депутата Государственной Думы Андрея Барышева. По словам директора «Соцгорода» Олеси Пашаниной, появление заведения никак не отразится на работе общественников:

— Хочу всех успокоить: помещение бани находится на отдельной территории, в левом крыле, которое в свое время было приватизировано ООО «Дворец культуры Лира». Ни «Соцгород», ни Андрей Барышев не имеют к этому никакого отношения. Надеюсь, мы сможем нормально ужиться с новыми соседями. Но отмечу, что «Соцгород» был и остается центром культуры и досуга, где на благотворительной основе проводится множество мероприятий для ветеранов, детей, малоимущих слоев населения. Это наш общий дом. И хочется сказать спасибо всем нашим социальным партнерам, неравнодушным жителям, благодаря которым мы живем и работаем эти 24 года. Вместе нам удалось отстоять сквер возле Центрального клуба от застройки, теперь там такая красота! Если вдуматься: в России не так много подобных общественных организаций, которые бы столько лет безвозмездно помогали людям. И все это делается не за счет бюджета, а на личные средства лидера движения Андрея Викторовича Барышева. Могу привести лишь несколько примеров: у нас проводит репетиции башкирский танцевальный кружок, музыкальная студия народных инструментов, по выходным принимает юрист. Кроме того, традиционными стали благотворительные новогодние елки и спектакли для детей, два раза в месяц мы организуем танцевальные вечера, на которые приезжают люди из разных районов и даже из области. Ближайший вечер состоится 19 января. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем всех челябинцев на танцы в Центральный клуб! И можем заверить, что «Соцгород» под руководством Андрея Викторовича Барышева будет и дальше заниматься благотворительностью и помогать людям, как он это делает уже 24 года, — отметила Олеся Пашанина.